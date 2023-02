Cospito, gli anarchici annunciano un attentato a Bologna

Mercoledì, il quotidiano bolognese ha ricevuto anche una lettera contro il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro della Difesa Guido Crosetto e, in generale, contro la politica del governo sull'Ucraina. "In caso di persistenza, saremo costretti a prendere dei seri provvedimenti", si legge nella missiva. L'allarme di possibili azioni di anarchici ha portato anche il Festival di Sanremo a blindarsi e a rafforzare la sicurezza.

Polizia postale: sale il livello di attenzione su web

La polizia postale alza il livello di attenzione per i contenuti sul web. "Svolgiamo un'attività quotidiana di monitoraggio della rete in collaborazione con i colleghi dell'Antiterrorismo: quando l'emergenza sale, di conseguenza cresce anche il nostro livello di attenzione", ha riferito Ivano Gabrielli, direttore del servizio di polizia postale e delle comunicazioni. "La nostra attività da un lato è di supporto informativo per la gestione dell'ordine pubblico che passa anche attraverso il monitoraggio del web e dall'altro mira a capire l'andamento del fenomeno e quali ne siano le dinamiche, per poi riportare tutto ai gruppi di lavoro a livello centrale e sul territorio. È un'attività molto capillare e importante perché la rete fornisce strumenti che consentono di dialogare, in anonimato, in aree riservate e di difficile accesso".