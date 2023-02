Scintille in Senato tra Scarpinato e Renzi sul 41 bis | Il senatore M5s: "Faccia tosta" | Il leader di Iv: "Si vergogni"

"Renzi cambia la storia"

Quando in Aula ha preso la parola Roberto Scarpinato, la replica è stata immediata. "Ci vuole una faccia tosta come quella di Renzi per cambiare la storia", ha detto. Parole che hanno suscitato le proteste dei senatori di Iv, reazioni che a loro volta hanno indotto Scarpinato a gridare "lasciatemi parlare". "Il 41 bis - ha proseguito - è una legge sporca di sangue. La legge è nata col sangue di Borsellino e gli uomini della sua scorta, una strage, che ha costretto il Parlamento riottoso a fare il 41 bis, non fu vittoria della politica ma dello Stato e della società civile. E' una legge sporca di sangue che non si può definire vittoria della politica".