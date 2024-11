Violenza sulle donne, Valditara: "Più abusi anche per immigrazione illegale"

Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha parlato di violenza di genere in un video-messaggio trasmesso nel corso della presentazione della Fondazione Giulia Cecchettin alla Camera dei deputati. "Occorre non far finta di non vedere che l'incremento dei fenomeni di violenza sessuale è legato anche a forme di marginalità e di devianza in qualche modo discendenti da una immigrazione illegale", ha detto. "Deve essere chiara a ogni nuovo venuto, a tutti coloro che vogliono vivere con noi, la portata della nostra Costituzione, che non ammette discriminazioni fondate sul sesso", ha aggiunto il ministro.