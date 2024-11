Violenza sulle donne, Valditara pronto a incontrare Gino Cecchettin: "Condividiamo lo scopo di combattere ogni abuso di genere"

Ancora, sulla bufera seguita alle sue parole in cui, appunto, mette in relazione violenze sulle donne e immigrati, chiarisce: "Sono state strumentalizzate alcune mie affermazioni. Prima di fare quell'intervento in registrata mi sono posto il problema se fosse l'occasione giusta, qualcuno ha detto che non era il luogo adatto, era una opinione più che rispettabile, mi sono posto anch'io lo stesso problema, ma siccome il tema del femminicidio è un tema straordinariamente serio e straordinariamente importante, e siccome quel convegno era straordinariamente serio e importante, ho ritenuto opportuno fare un discorso a 360 gradi che non fosse un discorso di circostanza, perché quando si fanno discorsi di circostanza si rischia talvolta di dire o delle banalità o di cadere nell'ipocrisia".