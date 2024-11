"In piedi contro la violenza" il progetto del Gruppo Mondadori in occasione del 25 novembre

In particolare, The Wom e Webboh, rispettivamente, il primo social magazine 100% inclusivo e la prima community digitale dedicata alle nuove generazioni di Mondadori Media, offriranno contenuti per sensibilizzare su questo tema di forte attualità. Sul sito di The Wom sarà, inoltre, pubblicato uno speciale con approfondimenti, interviste, testimonianze e spunti di riflessione sul tema della violenza di genere.