"Mi hanno sparato in testa, mi sono sentito stordito". Parla così il 16enne sopravvissuto alla strage di monreale, ricoveraato aPalermo, i medici gli hanno estratto il proiettile che si è fermato sotto la cute. "Ho visto la confusione, ma in quel momento ero stordito, non ho partecipato alla rissa". Lui è sempre stato cosciente "Mio figlio è stato miracolato, poteva essere la quarta vittima".