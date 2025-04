Ucciso per una scarpa sporca nel Napoletano, 17enne condannato a 18 anni e 8 mesi

"Lo Stato italiano non ci tutela e voi giornalisti lo dovete dire". A parlare è Natascia Lipari, la mamma di Simone Frascogna, lo studente di 19 anni ucciso a coltellate a Casalnuovo (Napoli) il 3 novembre 2020 con 9 pugnalate, che, insieme con la mamma di Francesco Pio Maimone, anche lui ucciso durante una rissa per un paio di scarpe sporcate, ha atteso la sentenza davanti al tribunale dei minorenni di Napoli. "Il delinquente in carcere costa soldi - ha detto ancora la donna - lo Stato nasconde questo, prendetevi le leggi americane, alla Meloni sono cinque anni che lo dico: 'se fosse successo a te cosa avresti fatto? I nostri figli muoiono per colpa loro".