Omicidio Santo Romano, la madre: "Le mamme devono guardare i figli"

La donna ha poi commentato la lettera scritta dai genitori del 17enne che ha sparato: "Non penso che siano una famiglia distrutta quanto me, mio figlio non c'è più, il suo c'è ancora. La mamma è intervenuta con gli assistenti sociali? Doveva fare di più, il figlio era un pericolo e lei come mamma doveva fare di più, lo doveva far rinchiudere. Quel ragazzo quella sera aveva la macchina del padre ed è senza patente, il padre doveva dirgli "vai a piedi o ti passa a prendere un amico". Un figlio è di una mamma e non va abbandonato, io per i miei figli mi sono battuta, ho litigato con loro ma a me non interessava, ho vinto sempre io. Non le accetto le scuse, io non le sento".