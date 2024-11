Omicidio Santo Romano, l'avvocato del 17enne fermato: "È stato aggredito e ha reagito in maniera spropositata"

"Il mio assistito racconta di aver subito un'aggressione e di aver reagito, sicuramente in maniera spropositata, per la paura". Ospite a "Mattino 4", parla Luca Raviele, l'avvocato del 17enne fermato per l'omicidio di Santo Romano, ucciso a 19 anni a Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli, con un colpo di arma da fuoco in pieno petto.