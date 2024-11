Napoli, l'amico del ragazzo ucciso: "È morto tra le mie braccia, guardandomi"

In diretta a "Pomeriggio Cinque" interviene anche Alessandro, un altro amico di Santo, che racconta: "Ho calpestato per sbaglio la scarpa di questo ragazzo e lui si è avvicinato subito con modi bruschi. Gli ho chiesto scusa e gli ho detto che avrei pulito la scarpa, senza problemi". E conclude: "Santo si è messo in mezzo per riappacificare, come faceva sempre. Non voleva proprio questo".