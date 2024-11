Napoli, scia di sangue tra i giovanissimi: tre ragazzi uccisi in 17 giorni

La notte in cui ha perso la vita Emanuele sarebbe entrato in azione un folto gruppo di giovani e giovanissimi armati provenienti dal rione Sanità che dopo avere "sconfinato" avrebbe aperto il fuoco contro un gruppetto più risicato di rivali di piazza Mercato, che avrebbe risposto sparando. Al momento sono due gli indagati, anche questi molto giovani, un 15enne e un 17enne. A San Sebastiano al Vesuvio, invece, Santo è stato colpito al petto: una lite per una scarpa, forse poi un'aggressione. Quel che è certo è che un 17enne ha confessato. Tutto da ricostruire, invece, l'ultimo omicidio. Arcangelo è morto per un colpo alla testa e non si esclude che sia partito dalla pistola di un suo amico, per errore, mentre la maneggiava. Il 18enne è morto poco dopo in ospedale.