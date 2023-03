Napoli, Francesco Pio Maimone ucciso per una macchia alle scarpe: è caccia al killer del diciottenne

A Napoli si è consumata una tragedia, ancora più difficile da capire, per via del movente: i futili motivi.

Francesco Pio Maimone, il diciottenne centrato da alcuni spari al petto mentre stava passando una domenica sera con amici nella zona della Mergellina, è stato ucciso per errore. Il suo assassino ha sparato sulla folla, senza sapere a chi stesse sparando, perché infuriato per una macchia sulle scarpe, nuove e bianche, che qualcuno gli aveva sporcato. Per questo motivo è stata stroncata la vita di un giovane, che non aveva legami con i clan della camorra, ma sognava di aprire una pizzeria mentre svolgeva alcuni lavori, tra cui le consegne a domicilio, pur di avverare i suoi sogni.