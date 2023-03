Napoli, 18enne ucciso a colpi di pistola in strada

L'agguato è avvenuto per futili motivi in strada, nella zona degli chalet di Mergellina , teatro di diversi episodi di violenza. Ferito gravemente, il giovane, che non era legato a clan criminali ma frequentava diversi giovani appartenenti al clan Marsicano-Esposito di Pianura, è stato trasportato all'ospedale Vecchio Pellegrini, dove però le sue condizioni sono apparse subito disperate. Ad accompagnarlo in auto nella struttura ospedaliera, i due giovani amici che erano con lui quella sera.

Prima la lite per futili motivi, poi gli spari Il 18enne di Napoli sarebbe stato ucciso al culmine di una lite tra giovani innescata per futili motivi: forse, secondo una prima ricostruzione degli investigatori, per uno sguardo di troppo o per aver calpestato per errore il piede di un altro ragazzo.

L'agguato, sempre alla Mergellina, del 12 marzo La notte del 12 marzo la zona di Mergellina era stata teatro di un altro fatto di sangue, il ferimento di un giovane ritenuto legato alla camorra, colpito più volte mentre si trovava in auto. Molto gravi le ferite riportate: i killer l'hanno ferito gravemente all'addome e alla zona cervicale. Per gli inquirenti i due casi non sarebbero comunque legati.