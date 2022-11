Napoli, col mitra nel centro della città: parte un colpo, nessun ferito

A Napoli, armati di mitra, col volto coperto e su un motorino rubato imboccano via Toledo, la via dello shopping nel cuore della città.

Due giovani, di 17 e 18 anni, sono stati intercettati dai carabinieri e per poco non è finita in tragedia. Il più grande, forse per quello che gli stessi militari definiscono "un delirio di onnipotenza" sale in piedi sul ciclomotore brandendo un mitra Skorpion da cui parte un colpo che, per fortuna, non colpisce nessuno. I due sono stati arrestati.