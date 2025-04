Fontanelle (Treviso), bar introduce "tassa sulla bestemmia": raccolti 200 euro per beneficenza

Non è la prima volta che episodi legati alla bestemmia finiscono sotto i riflettori: a Caorle un pizzaiolo è stato licenziato per aver scritto una bestemmia con la panna su una pizza. Anche a Bologna, un dipendente è stato allontanato dal lavoro per aver pronunciato una bestemmia in ufficio, scatenando polemiche e proteste sindacali. Le titolari del bar hanno invece espresso soddisfazione per i risultati ottenuti, sottolineando come l'iniziativa abbia portato a una diminuzione delle espressioni offensive e a un ambiente più sereno e rispettoso all'interno del locale.