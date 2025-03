Roma, oratorio a numero chiuso: la decisione del parroco contro bulli e razzisti

Don Daniele per il momento non ha denunciato nessuno, ma si riserva di segnalare ai carabinieri di Acilia qualsiasi atto contro la legge: "L'oratorio è frequentato da tanti bravi ragazzi ma anche da una minoranza che viene da famiglie difficili - dice il sacerdote al quotidiano - Questa è una parrocchia di frontiera in una piazza di spaccio. Non è facile vivere in questa zona senza punti di aggregazione per i ragazzi" ma, sottolinea, "io devo tutelare il resto dei bambini e dei ragazzi che frequentano l'oratorio e il campetto". La decisione del parroco, a quanto riportato, è stata accolta con favore dalle famiglie.