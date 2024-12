Accuse di bullismo su una carabiniera a Modena, ufficiale verso il processo

La Procura militare di Verona ha chiuso le indagini e chiesto il rinvio a giudizio per l'ufficiale che a maggio, in una caserma della provincia di Modena, avrebbe umiliato una giovane carabiniera facendole uno scarabocchio sul volto per firmare l'ordine di servizio. L'11 febbraio è fissata un'udienza al tribunale militare veronese con l'ipotesi di reato di ingiuria aggravata ad inferiore. Secondo quanto ricostruito, al momento dell'ispezione durante il cambio turno l'ufficiale scrisse un "visto" a penna sul volto della giovane davanti ai colleghi: un gesto di bullismo su cui i presenti avevano avvisato i superiori. Il comando provinciale aveva inviato una segnalazione all'autorità giudiziaria e l'ufficiale poco dopo era stato trasferito.