Giornata nazionale contro il bullismo, da Assago parte la campagna contro il bullismo e il razzismo

"La violenza, il cyberbullismo e l'incitazione all'odio non devono essere avvolti dal silenzio, ma combattuti da un sano impegno che disciplini l'uso della parola in modo che essa non divenga strumento di violenza e generi, pertanto, forme molto gravi di bullismo e comunicazioni nocive all'educazione dei giovani, facendo degenerare l'intera società verso l'involuzione morale" hanno dichiarato all'unisono Roberta Vieri e Biagio Maimone, rispettivamente consigliera e capogruppo di "Assago nel Cuore" in consiglio comunale e giornalista-scrittore.