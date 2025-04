Individuato un nuovo pianeta con due soli come in Guerre Stellari

Orbita intorno a due soli come il mondo immaginario "Tatooine" di Star Wars, ma lo fa in modo insolito, disegnando un angolo di 90 gradi: è il pianeta 2M1510 (AB) b, scoperto attorno a una rara coppia di giovani nane brune (oggetti più grandi dei pianeti giganti gassosi ma troppo piccoli per essere stelle vere e proprie) grazie alle osservazioni fatte con il Very Large Telescope dell'Osservatorio europeo australe in Cile.