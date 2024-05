Spazio, c'è atmosfera attorno al pianeta extrasolare 55 Cancri e 

Tgcom24

Le ipotesi sull'atmosfera di 55 Cancri e Le nuove osservazioni di James Webb indicano che l'atmosfera di 55 Cancri e potrebbe essere densa e composta soprattutto de monossido di carbonio e anidride carbonica emessi continuamente dagli oceani di magma.

I dati però, sottolineano gli stessi ricercatori, hanno bisogno di essere confermati da nuove osservazioni e si spera di puntare nuovamente gli strumenti del telescopio spaziale per osservare i futuri transiti del pianeta davanti alla sua stella, in quanto il momento che precede quello in cui viene coperto dall'astro è quello ideale per studiarne la composizione atmosferica.