Una strada per la biodiversità

Come ci ha spiegato Laura Caicedo, Campaign Coordinator Greenpeace Colombia: "L’anno scorso abbiamo ottenuto risultati importanti, storici come il Fondo di Cali, il corpo sussidiario delle popolazioni indigene, ma alla fine ciò di cui abbiamo bisogno per implementare le cose è il denaro. Noi speriamo davvero di ottenere in fondi perché i paesi del sud del mondo sono ricchi di biodiversità. Abbiamo la responsabilità di custodire gli ecosistemi ma i paesi nel nord dimenticano che questa non è beneficenza. Ogni dollaro che investono in un fondo dedicato alla conservazione, lo investono nei loro cittadini".