Il clima è una questione anche culturale

Il periodo a cui i quadri appartengono, poi, non è casuale. La metà dell’Ottocento segna infatti il periodo a partire dal quale sono partite in modo affidabile le registrazioni delle temperature. Inoltre, come ha sottolineato Servane Dargnies-de Vitry, dirigente del Museo d’Orsay e curatrice dell’operazione: “Proprio a metà dell’Ottocento, inoltre, l’umanità ha cominciato a bruciare fonti fossili e a generare un impatto inedito sul clima”.