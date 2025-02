Smog, emergenza inquinamento: fuorilegge 25 città italiane

"Nel 2024 - spiega l'associazione - 50 centraline in 25 città su 98 hanno superato i limiti giornalieri di Pm10 (polveri sottili)". La soglia di legge per il Pm10 è fissata in 35 giorni all'anno con una media giornaliera superiore ai 50 microgrammi per metro cubo. In testa alla classifica degli sforamenti ci sono "Frosinone e Milano, maglie nere con 68 giorni di sforamenti, seguite da Verona con 66, e Vicenza 64". Il superamento dei limiti, rileva Legambiente, "registrati in più centraline nella stessa città sono il segno di un problema diffuso e strutturale in molte aree urbane".