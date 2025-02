Trovate microplastiche in cervello, fegato e reni umani: alte concentrazioni

Dopo la scoperta che le microplastiche sono in grado di bloccare il flusso sanguigno nel cervello dei topi anche per diverse settimane, uno studio pubblicato sulla rivista Nature Medicine ha trovato prove dell'accumulo di questi materiali anche nell'organismo umano. I campioni prelevati durante autopsie svolte nel 2016 e nel 2024 hanno rilevato infatti la presenza di microplastiche anche in elevate concentrazioni nel cervello, nel fegato e nei reni, e i risultati mostrano che sono in aumento nei campioni più recenti. La ricerca, guidata dall'Università americana per le scienze della salute del New Mexico, evidenzia le conseguenze della sempre maggiore presenza della plastica nell'ambiente, ma gli autori coordinati da Matthew Campen sottolineano che sono necessari ulteriori studi per capire le possibili implicazioni per la salute umana.