Intelligenza artificiale: che cos'è, come funziona, come si addestra

Spesso si parla di Intelligenza artificiale e Machine Learning come sinonimi. In realtà non lo sono. In particolare, il Machine Learning (cioè apprendimento automatico) è ciò che sottosta all'Intelligenza artificiale: si tratta dello sviluppo di algoritmi che permettono ai computer di imparare da dati disponibili (potenzialmente infiniti) e quindi di migliorare le loro prestazioni nel tempo, senza dover essere esplicitamente programmati per ogni singola specifica attività. Il Machine Learning, per semplificare, utilizza la statistica per consentire ai computer di "apprendere" da situazioni precedenti analoghe a quella che viene sottoposta, così da prendere e suggerire decisioni e risposte basate su esempi passati. Un processo automatico, non sviluppato da inserimento umano di dati. Ed è proprio questo che distingue il Machine Learning dalle più tradizionali tecniche di programmazione semplice.