Veronica, il primo avatar che discute la tesi di laurea

La 26enne Veronica Nicoletti è laureata, e fin qui nulla di strano, non fosse che per la prima volta in Italia a discutere la tesi non è stata la studentessa in persona ma il suo avatar creato con l'intelligenza artificiale. E' successo all'Università di Cassino. Il personaggio virtuale si è presentato alla commissione e con queste parole ha introdotto il lavoro finale del corso di laurea magistrale in Scienze dell'Educazione: "Salve! Sono Veronica Nicoletti, una studentessa in scienze Pedagogiche. Sono qui per presentare il mio lavoro di tesi su Educare all’Intelligenza Artificiale". Un'esperienza finora lavoro di studio e ricerca. L’IA protagonista della discussione è stata sviluppata e addestrata interamente dalla stessa studentessa, che ha redatto la tesi, programmato il chatbot e collaborato alla creazione dell’avatar tridimensionale.