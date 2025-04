Meta avvia l'addestramento dell'Intelligenza artificiale con contenuti pubblici degli utenti europei

L'azienda ha precisato che questa metodologia di addestramento non rappresenta una novità né un'esclusiva per l'Europa, essendo già utilizzata per sviluppare i modelli di IA generativa in altre regioni del mondo fin dal loro lancio iniziale. Meta sottolinea inoltre di seguire l'esempio di altri colossi tecnologici come Google e OpenAI, che hanno già impiegato dati degli utenti europei per addestrare i propri sistemi di intelligenza artificiale.