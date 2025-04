Roma 2027, scende in campo l'influencer virtuale Francesca Giubelli | Il creatore: "Portare l'Ai nel dibattito politico"

Sono ormai due anni che abbiamo creato Francesca Giubelli, prima influencer virtuale italiana certificata Meta. Fin da subito il nostro scopo era quello di porre all'attenzione del paese il tema dell'Intelligenza Artificiale. Nel mondo ne esistono altre, negli Usa ha spopolato Lil Miquela, in Spagna Aitana Lopez. In passato abbiamo lanciato, anche in maniera un po' provocatoria, la candidatura alle europee. Adesso, con un po' più di esperienza, possiamo dire che, dopo che il comune di Roma ha lanciato Julia, un'applicazione di intelligenza artificiale molto semplice, noi l'abbiamo ricreata e abbiamo deciso di provare a metter in campo per due anni questa provocazione, soprattutto per portare dei contenuti, e l'intelligenza artificiale può aiutare a recepire il malcontento dei cittadini per questa amministrazione e proporre delle alternative sulla base di ciò che l'Ai recepisce dagli utenti.