L'intelligenza artificiale di Apple parla ora anche italiano

Il vero punto di forza di Apple Intelligence è proprio l'approccio alla privacy. La maggior parte dell'elaborazione avviene direttamente sul dispositivo, senza condivisione in cloud o con terze parti. Per le operazioni più complesse entra in gioco Private Cloud Compute, un'infrastruttura con chip proprietari Apple che garantisce sicurezza anche nell'elaborazione cloud. Un elemento distintivo è la possibilità per esperti indipendenti di ispezionare i server, offrendo una trasparenza unica nel settore.