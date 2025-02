Apple presenta l'iPhone 16e, il modello "economico" nato per l'IA

L'iPhone 16e è dotato di alcune nuove funzioni progettate per Apple Intelligence: ad esempio uno strumento per rimuovere elementi dalle immagini e la ricerca con linguaggio naturale nell'app Foto. Inoltre, sottolinea Apple, ora "Siri comunica in modo più naturale, capisce anche se l'utente incespica con le parole e non perde il filo tra una richiesta e quella successiva". E integra anche l'accesso a ChatGPT senza necessità di un account. Inoltre molte richieste vengono elaborate direttamente on-device, e solo quelle più complesse sono elaborate in cloud..