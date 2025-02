Alibaba ufficializza la collaborazione con Apple sull'IA

Apple sta collaborando con Alibaba sul lancio di funzionalità di intelligenza artificiale da offrire agli utenti iPhone in Cina. Lo ha reso noto Joe Tsai, co-fondatore e presidente del colosso dell'e-commerce di Hangzhou, in occasione del World Governments Summit 2025 in corso a Dubai. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi relativi alla vicenda, i titoli Alibaba continuano a correre in Borsa a Hong Kong segnando un rialzo odierno di oltre 5 punti percentuali dopo il +8,48% registrato mercoledì.