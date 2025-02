Intelligenza artificiale, ecco il piano dell'Ue da 200 miliardi di investimento

"La potenza di calcolo richiede un capitale finanziario sostanziale immediato. Sia dal settore pubblico che da quello privato", ha osservato Ursula von der Leyen. Tra le iniziative messe in campo da Bruxelles (oltre a InvestAI per "aumentare questo capitale di 50 miliardi") c'è anche la European AI Champions, "che promette 150 miliardi di euro da fornitori, investitori e industria". "In tal modo puntiamo a mobilitare un totale di 200 miliardi per investimenti in Ia in Europa", ha precisato von der Leyen, ricordando che sulle gigafactory l'Ue sta già investendo 10 miliardi di euro.