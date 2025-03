ChatGPT down, problemi di accesso e disservizi diffusi | OpenAI: "Stiamo investigando"

La società rileva inoltre "problemi con le nuove iscrizioni" diffusi per tutti i software forniti, anche se le API - le interfacce che consentono di integrare le funzionalità dei programmi di OpenAI dentro altri programmi - risultano funzionanti. Il problema ha interessato gli accessi a ChatGPT dal sito e dalle app del chat bot sia su iOS sia su Android. Secondo downdetector.con i disservizi sono iniziati intorno alle 14:00 ora italiana. Nelle scorse ore il Ceo di OpenAI, Sam Altman, ha chiesto agli utenti di rallentare l'uso della piattaforma per la generazione di immagini, una funzione lanciata la scorsa settimana che consente di modificare le foto facendole diventare un fumetto, diventata virale sui social. Le tante richieste degli utenti hanno probabilmente mandato in affanno i server dell'azienda.