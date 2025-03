Lavoro, l'Intelligenza artificiale spaventa gli studenti: 8 su 10 vorrebbero studiarla a scuola

Per cosa si chiede supporto, soprattutto, all’algoritmo? Sbaglia chi pensa che gli studenti le utilizzino solo per copiare. Perché circa la metà degli intervistati dichiara di interpretarlo principalmente come assistente per le ricerche o come compagno di studi, dal quale ottenere maggiori spiegazioni o dal quale farsi interrogare per verificare la preparazione. Circa 1 su 3, invece, usa l’IA per correggere i propri elaborati, per crearne di nuovi o per farsi dare qualche suggerimento su strategia e metodo di studio.