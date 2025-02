Giappone, gang di hacker adolescenti truffa gigante della telefonia usando IA

Tre ragazzi tra i 14 e i 16 anni sono stati arrestati in Giappone per essere riusciti a realizzare una truffa contro una delle più importanti compagnie di telefonia mobile, Rakuten Group, con l'aiuto di un programma sviluppato probabilmente con l'aiuto del chatbot d'intelligenza artificiale ChatGPT. Lo ha reso noto la polizia di Tokyo, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Kyodo. I tre adolescenti sono accusati di aver venduto almeno 2.500 linee mobili ottenute illegalmente, guadagnando circa 7,5 milioni di yen (50mila euro) in criptovaluta, secondo le indagini.