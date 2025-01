Vietare l'Intelligenza Artificiale a scuola? "Come quando negli anni ’70 si temevano le calcolatrici"

Ma la rivoluzione è ormai in atto. Secondo l’ultima edizione dell’Osservatorio “Dopo il Diploma” di Skuola.net ed ELIS – realtà no profit che forma persone al lavoro – solo uno studente su 4, alle scuole superiori, non ha mai fatto uso di una IA generativa. Di contro, i docenti arrancano: la prima e unica sperimentazione ufficiale del ministero dell’Istruzione è partita in quest’anno e coinvolge appena 15 classi di quattro regioni. Ma il programma è ambizioso: migliorare le competenze digitali degli studenti, personalizzare l’apprendimento e fornire agli insegnanti strumenti per adattare la didattica alle esigenze individuali.