Intelligenza artificiale, da Berlusconi e Meloni a Conte e Bertinotti: la nuova mania ChatGpt sono le Action figure

Il caso delle immagini rielaborate in stile Studio Ghibli, non solo ha fatto riesplodere il tema del copyright tirando in ballo le creazioni fatte a mano del noto laboratorio di fumetti giapponese e replicate in pochi minuti con l'intelligenza artificiale, ma ha provocato anche un blocco di ChatGpt. Il chatbot è andato in down per qualche ora per le eccessive richieste degli utenti; lo stesso ceo della società madre OpenAI, Sam Altman, aveva invitato gli utenti a calmarsi con le richieste perché i server si stavano fondendo.