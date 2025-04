ChatGpt va in tilt. E la causa è forse la generazione di troppe foto, soprattutto quelle tipo fumetto giapponese in stile studio Ghibli, il celebre laboratorio di animazione di Hayao Miyazaki che ha creato capolavori come La città incantata, diventata una mania virale sui social dopo che la funzione è stata rilasciata qualche giorno fa. E la mania, ribattezzata Ghiblificazione (in inglese Ghiblify) ha contagiato anche la politica.