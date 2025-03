Il volto di Matteo Bassetti usato per truffe online: "Non sponsorizzo nulla"

Bassetti racconta che già da tre anni il suo volto è iniziato a circolare sui social per promuovere questi prodotti truffa: "Hanno iniziato nel 2022, quando feci la prima denuncia proprio sulla crema - spiega Bassetti -. A me quello che fa male è che non si possano fermare. Anche perché ogni giorno c'è qualcuno che mi chiama anche sul posto di lavoro per lamentarsi del fatto che quei medicinali non funzionano e noi gli spieghiamo che non sono realmente io a promuovere certi prodotti. Soprattutto le persone più anziane finiscono nel mirino dei truffatori, magari perché non hanno dimestichezza con il mezzo tecnologico. Spiegargli che è un finto Bassetti, magari modificato con l'intelligenza artificiale, è difficile. Io non vendo niente, qualunque cosa vi venga proposta da Matteo Bassetti sui social è una truffa il modo migliore per difendersi è non rispondere e non comprare nulla perché io non vendo nulla via social o via internet".