Tagliacozzo(L'Aquila), per le suore truffate arriva un benefattore: donati 3000 euro

"Sono stato molto addolorato. Ieri ero nel consolato qui in Italia, ho sentito questa notizia e ho pensato che non è possibile rubare alle povere suore", racconta 'ambasciatore per gli Affari europei in Belize Nunzio Alfredo D'Angieri. E aggiunge: "Lei deve sapere che io ho avuto una cugina, suora di clausura, a Palermo. A lei ero legatissimo perché quando sono arrivato in Italia, dopo 37 anni, sono andato a trovarla. Mia cugina era medico, ma aveva deciso di diventare suora di clausura perché diceva di pregare per tutti. Mi emoziono perché le sorelle sono i nostri angeli viventi".