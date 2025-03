Orbetello, sciami di moscerini infestano il paese: "Non possiamo uscire"

Il Comune, dal canto suo, ha fatto sapere che per fronteggiare l'emergenza stanzierà 300 mila euro per la disinfestazione. Intanto, i cittadini continuano a fare i conti con i moscerini: la loro diffusione, spiegano gli esperti, la si deve anche alla diminuzione di predatori. "Sono morti tutti gli antagonisti, in particolare i pesci che mangiavano le larve di questi moscerini", dicono. "Si tratta di una situazione anomale: non si può dire cosa accadrà dopo - sostiene il presidente della cooperativa dei pescatori -. L'oscillazione delle temperature non dà indicazioni su quello che accadrà".