Virus Oropouche, come si trasmette e le conseguenze sull'uomo

Dopo la morte di due persone in Brasile, nello Stato di Bahia a causa della febbre Oropouche, (i primi due casi al mondo), le autorità sanitarie di diversi Paesi sono in allerta per il virus. Negli ultimi 10 anni si sono verificati focolai di malattia principalmente nella regione amazzonica. Il virus è endemico soprattutto in Sud America, sia nelle comunità rurali che urbane. Periodicamente vengono segnalati casi in Brasile, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana francese, Panama, Perù e Trinidad e Tobago. Recentemente sono stati registrati focolai di Oropouche anche nell'isola di Cuba. In Italia, in Veneto, il primo caso europeo di febbre. Ecco come si trasmette e le conseguenze sull'uomo.