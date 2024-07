In Brasile il ministero della Salute ha confermato la morte di due persone nello stato di Bahia a causa della febbre Oropouche. Si tratta dei primi due casi al mondo di decessi dovuti a questa malattia. La febbre di Oropouche è un'infezione virale tropicale trasmessa da moscerini e zanzare e prende il nome dalla regione in cui è stata scoperta e isolata per la prima volta nel 1955 presso il laboratorio regionale di Trinidad, vicino al fiume Oropouche, a Trinidad e Tobago.