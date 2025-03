L'Aquila, monache di clausura vittime di una truffa telefonica: persi 2.700 euro

Le modalità adottate dai truffatori telefonici per spillare denaro sono sempre le stesse. A cadere in trappola, però, stavolta, le monache benedettine di clausura di Tagliacozzo. E' stata la madre Badessa a ricevere la telefonata da parte di una fantomatica dipendente comunale che, dopo averle descritto accuratamente alcune operazioni amministrative inerenti un contributo finanziario devoluto dalla Regione per i lavori di manutenzione del tetto del monastero e averle annunciato che i soldi sono stati accreditati con bonifico sul loro conto, le ha chiesto di rigirare subito 2700 euro su un altro conto postale, perché vi era stato un errore in eccesso nella cifra: anziché 30mila euro erano stati versati per sbaglio 32.700 euro e la cifra in più era destinata ad altro conto.