Pubblicità online ingannevoli, anche Matteo Bassetti tra le vittime

Sciacalli del marketing online che sfruttano impropriamente l’immagine di personaggi famosi per vendere presunti prodotti curativi. Dopo i casi di

Fedez

Vanessa Incontrada

"Striscia la Notizia"

Matteo Bassetti

, l'inviato diMatteo Morello ha scoperto un'altra vittima illustre di questa rete di truffe via web: il virologo, testimonial a sua insaputa di una lunga serie di prodotti naturali spacciati in rete come "miracolosi".

Dagli antiparassitari agli antidolorifici fino al Reduslim per le cure dimagranti: il volto dello scienziato compariva impropriamente in qualità di

esperto

false notizie

finalizzato alla vendita. "Si sono appropriati della mia immagine e della mia reputazione per vendere dei prodotti che io non so neanche bene a cosa servano. Sono tutte. Ci sono molte persone che sono state fregate", il commento dell'infettivologo del San Martino di Genova.

Bassetti, per mezzo del suo avvocato, ha anche presentato due

esposti alla Procura

del capoluogo ligure ma successivamente è stata chiesta l’archiviazione, nonostante un’indagine della polizia postale.