Genova, Luca Bizzarri "silurato" da Palazzo Ducale lascia la presidenza con un addio al veleno

Per celebrare un'occasione speciale come il decimo compleanno del suo amico a quattro zampe, Luca Bizzarri ha regalato ai suoi follower una singolare "lezione" sul vero amore: "Anni fa una dottoressa mi disse che per diventare una persona normale avrei dovuto prendermi cura di una pianta per un anno", si legge nella didascalia del suo post. "Se ci fossi riuscito sarei potuto passare a un animale domestico".

Una sfida che l'attore comico considerava molto impegnativa, come lui stesso ammette: "Quando arrivasti tu pensai che non avrei resistito più di un mese. E invece "sono passati dieci anni amico io, e in questo tempo mi hai insegnato che l'amore con la A maiuscola non ha bisogno di parole. Tu non ne hai, e me lo hai insegnato così".

"E allora auguri: con le persone sono ancora un fallimento, ma almeno io e te abbiamo gli stessi tempi comici", continua l'attore. Che chiude con una nota autoironica: "Non sei intelligentissimo, ma tenuto conto che io ti scrivo sui social come se tu potessi leggermi, so da chi hai preso".