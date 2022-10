Genova, 42enne con problemi psichiatrici uccide a coltellate il padre

Dramma a Genova dove un 42enne con problemi psichiatrici ha ucciso a coltellate il padre 77enne.

L'omicidio è avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica in un appartamento in via Novella, sulle alture di Genova Prà. L'uomo era seguito da tempo dagli esperti del Centro Salute Mentale di Voltri. A chiamare i soccorsi e la polizia è stata la sorella dell'omicida. Per la vittima, Francesco Evangelista, non c'è stato nulla da fare. Claudio, il figlio, è stato arrestato. A scatenare la furia assassina sarebbe stata una lite per futili motivi.