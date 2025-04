I due fidanzatini quindi rientrano entrambi nella scuola come allievi ufficiali, nell'attesa del giudizio definitivo. Per stemperare un po' la tensione organizzano uno scherzo ai compagni, con la complicità di Maria De Filippi che capisce al volo le loro intenzioni e decide di aiutarli. "Facciamo finta che ci ha detto che esco io", propone Chiara. Trigno approva e le raccomanda: "Fai tu, però non devi ridere. Fai la faccia triste". Con tono serio radunano quindi tutti i compagni sulle gradinate per dare il finto annuncio. A sorpresa interviene Maria De Filippi, che lancia un messaggio in codice alla coppia: "Chiara ho capito, sono con voi in questo momento. Ci sono arrivata e quindi vi do una mano".