Chiamamifaro lascia "Amici" tra lacrime, abbracci e una punta di delusione

"Sei una bravissima persona, ti voglio proprio tanto bene. Grazie per avermi sopportato", dichiara con gli occhi lucidi la cantante della Cuccarini. Ormai l'allieva è un rubinetto aperto e interviene anche Maria De Filippi, cercando di smorzare un po' la tensione : "Cristiana basta... E' un programma fatto a eliminazioni. Una di voi due andrà fuori per questo. Poi quando piangi non si capisce nulla di quello che dici, Angelica tu puoi dire qualcosa o devi consolare Cristiana?". La cantante di Zerbi ammette che qualcosa in lei era cambiato con l'inizio del serale: "Mi sto vivendo le esibizioni, mi sto piacendo e mi sto divertendo un sacco. Non voglio tornare a casa ancora, se dovessi uscire ora sentirei di aver fallito. So quanto ci è voluto per arrivare fino a qua".