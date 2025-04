La terza puntata del serale di "Amici" ha visto l'eliminazione di Luk3, cantante di Lorella Cuccarini, che ha perso al ballottaggio contro Trigno. Al momento del verdetto non ha voluto accanto la fidanzata Alessia, a differenza del compagno che ha affrontato il momento mano nella mano con Chiara. La ballerina non ha preso bene la decisione, non capendo perché non la volesse vicino in un momento così importante per lui. Il cantante le ha quindi spiegato che la sua presenza gli avrebbe fatto versare ancora più lacrime, ma per la fidanzata un pianto liberatorio lo avrebbe al contrario aiutato a superare un verdetto negativo.